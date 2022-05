Boxe, il nipote di Muhammad Ali non conosce la sconfitta

Nico Ali Walsh , pugile di belle speranze e nipote di Muhammad Ali - non conosce sconfitte e continua a impressionare. Nico , infatti, ha ottenuto la sua quinta vittoria in altrettanti incontri da quando è professionista. Stavolta lo sconfitto è il pugile di Denver Alejandro Ibarra , che su nove incontri da pro ne ha vinti sette. L'atleta del Colorado è finito KO al primo assalto - su quattro totali - quando ha aperto troppo il braccio sinistro e Ali gli sferra un colpo molto potente. "È qualcosa che succede quando ci lavori. Mi stavo preparando con la mano destra, ho visto la sua sinistra scendere quando ha colpito e ne ho approfittato", ha confessato al termine dello scontro Nico .

Ha vinto 4 incontri per KO

A 21 anni, il nipote del più grande di sempre, da professionista, ha vinto 4 incontri per KO e uno ai punti. Il giovane continua a migliorare e aggiunge sempre più appuntamenti nei migliori palcoscenici del mondo: "Riporto in vita mio nonno. Ecco perché mia madre si emoziona quando mi vede. Rivede suo padre sul ring", ha detto dopo aver aggiunto la quinta vittoria in campo professionistico.