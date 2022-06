La Roma scende in campo per salvare lo storico ring di Cassius Clay

L'aiuto della Roma

A muoversi è stata la Roma, che ha partecipato in modo attivo ad una raccolta fondi on line e attraverso Roma Cares, l'onlus del club giallorosso, ha messo a disposizione 120 maglie con il doppio logo Audace/ Asr a edizione limitata, 4 magliette da gara e 6 coppie di guantoni autografati da alcuni giocatori giallorossi. "Siamo in grandissima sofferenza - ha dichiarato Gabriele Venturini, primo maestro dell'Audace - perciò non possiamo far altro che sperare nell’aiuto di chi ha la passione per il pugilato, di chi crede in noi e nei valori che rappresentiamo da oltre 120 anni. E' l'ultima occasione. Se non andrà in porto il crowdfunding saremmo costretti a metterlo all’asta".