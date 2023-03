Scardina, c'è un video. Il manager: "Ho visto le immagini e..."

Il malore nello spogliatoio

Il manager del pugile, Alessandro Cherchi, ha avuto modo di confermare che - al termine della sessione di allenamento - Scardina stava bene. "Non ero presente in palestra - ha sottolineato il manager del boxeur - ma ho visto un video in cui lo si vede scendere dal ring senza problemi. Posso aggiungere - afferma Cherchi - che durante l’allenamento Daniele non era andato neanche ko". La testimonianza è corretta, ma come spiegato dal professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport, basterebbe un movimento brusco del capo affinché le vene ponte possano subire una torsione causando così un'emorragia cerebrale. E forse è questa la spiegazione scientifica più plausibile su quanto accaduto: l’atleta, infatti, una volta tornato negli spogliatoi, ha accusato un forte dolore all'orecchio e si è accasciato a terra perdendo i sensi.