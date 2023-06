Boxe, infortunio shock: l'orecchio del pugile esplode in diretta!

Infortunio shock: l'orecchio esplode in diretta!

Bornea ha infatti iniziato la lotta in modo aggressivo, subendo però la rimonta del campione che lo ha messo alle strette. Col passare dei round, il lobo dell'orecchio destro di Bornea ha iniziato lentamente a gonfiarsi, sotto i duri ganci sinistri di Martinez. Il culmine è arrivato al nono round, quando in diretta l'orecchio è esploso, schizzando sangue sulla telecamera a bordo ring e facendo sanguinare copiosamente il filippino. Un infortunio shock ma anche molto raro, che però non ha fermato Bornea che ha continuato a lottare. La sua determinazione non è bastata: all'undicesima ripresa l'arbitro ha fermato l'incontro dichiarando la sua sconfitta.