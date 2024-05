Sherif Lawal morto sul ring: tragedia nel mondo della boxe

La tragedia di Lawal morto sul ring

Con Lawal al tappeto l’arbitro sul ring ha avviato il conto alla rovescia. Nello stesso tempo ha avvertito i soccorsi con il pubblico ammutolito e con il fiato sospeso. Niente da fare. Cancellati tutti i macht previsti in calendario all’Harrow Leisure Centre di Londra. Lawal ha debuttato contro il portoghese Malam Varela e si è sentito male al quarto round. “Aveva la guardia alzata, ma ha preso un pugno alla tempia. Era sulle ginocchia, si è piegato per terra”, scrive il Sun. E ancora: “I medici hanno cercato di rianimarlo per circa 20 minuti, ma quanto fatto purtroppo non è bastato per aiutarlo”.