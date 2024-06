Tyson ko dopo il malore sull'aereo: rinviato l'incontro con Jake Paul

L'ulcera ha messo ko Mike Tyson prima che potesse provarci Jake Paul , youtuber diventato famoso per aver affrontato pugili ed esperti di arti marziali che avrebbe dovuto sfidare 'Iron Mike' il 20 luglio ad Arlington, in Texas . L'attesissimo ritorno sul ring del 57enne ex campione del mondo dei pesi massimi è stato infatti rinviato a causa del malore accusato lo scorso weekend su un volo da Miami a Los Angeles .

Malore per Tyson, rinviato l'incontro contro Paul

Mentre si trovava sull'aereo, Tyson ha accusato nausea e vertigini, venendo soccorso dal personale medico al momento dell'atterraggio. Episodio che lo staff di 'Iron Mike' ritiene legato ai problemi di ulcera che attanagliano l'ex campione. "Durante il consulto di giovedì con i medici che si sono occupati del suo recente problema di ulcera, la raccomandazione è che Mike Tyson faccia un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi torni ad allenarsi completamente senza limitazioni", hanno dichiarato gli organizzatori dell'incontro.

Tyson non molla e lancia un messaggio a Paul

La grande determinazione di Tyson non è stata comunque intaccata dal recente malore: "Il mio corpo è in forma come non lo era dagli anni '90 - ha dichiarato 'Iron Mike' in un comunicato - e presto tornerò ad allenarmi regolarmente. Jake Paul - ha poi aggiunto rivolgendosi al rivale - questo può averti fatto guadagnare un po' di tempo, ma alla fine sarai comunque messo al tappeto e fuori dalla boxe per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l'ora di offrire una performance indimenticabile nel corso dell'anno".

Tyson contro Paul, attesa la nuova data

Nessuna nuova data al momento è stata comunicata per l'incontro che doveva andare in scena nello stadio dei Dallas Cowboys, ma i biglietti già acquistati saranno comunque validi. Tyson non combatte come professionista dal giugno 2005, ma da diversi anni si allena regolarmente e nel novembre del 2020 ha combattuto contro Roy Jones Jr. in una divertente esibizione a Los Angeles.