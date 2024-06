Francesco De Rosa campione europeo dei supergallo

Francesco De Rosa campione europeo IBF dei supergallo. L'atleta della Pugilista Salernitana, che ha battuto il britannico Nyall Berry per KO all’8ª ripresa. Nonostante Berry fosse favorito dal tifo di casa nella Skydome Arena di Coventry, De Rosa è riuscito a prevalere sul suo avversario e ad ottenere una vittoria che passerà agli annali. Grande soddisfazione del maestro Emilio Desiderio e del direttore sportivo Francesco Ascolese, sul podio insieme al neo campione europeo che non dimentica le sue radici, tant’è che ha portato con sé una sciarpa granata a rinforzare il legame con la sua città e la sua squadra di calcio del cuore, la Salernitana. Da casa tutto hanno celebrato la vittoria di De Rosa, anche Santoro, l’azienda che lo sostiene e accompagna da sempre. Il match: il nostro atleta si è mostrato da subito molto concentrato: ha atterrato il suo rivale britannico al quarto round per poi chiudere la partita nell’ottava ripresa. Dopo il terzo knock down, l’arbitro Michael Alexander ha ritenuto che per Berry la partita era chiusa, non avrebbe avuto la forza di proseguire. KO tecnico dunque ad 1’32” dell’ottavo round. Vincono l’Italia e Salerno.