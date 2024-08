Tyson pronto a tornare sul ring dopo l'ulcera: "Ecco cosa farò a Paul"

ROMA - L'ulcera accusata a fine maggio durante un volo da Miami a Los Angeles è stato un duro colpo ma non ha messo ko Mike Tyson, pronto a scendere sul ring per la sfida con lo youtuber e pugile Jake Paul che era stata rinviata allora.

Paura per Mike Tyson: medici sull’aereo, tutti preoccupati. Cosa è successo

Tyson pronto per sfidare Paul: le sue parole in conferenza

"Ho avuto una piccola disavventura. Mi sono ammalato, ma ora mi sento bene. Sono preparato e pronto" ha assicurato il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi nella conferenza stampa congiunta, parlando dell'incontro previsto per il 15 novembre prossimo in Texas (la data scelta dopo il rinvio di quello in programma lo scorso 20 luglio. "Lui potrebbe essere stato sul ring con persone che avevano lo stesso obiettivo - ha continuato Tyson, secondo quanto riporta 'Espn', riferendosi al 27enne rivale - ma la realtà è diversa. Non appena avrò preso questo ragazzo sarà tutto finito, scapperà via come un ladro".

Paul replica a Tyson prima del match di Arlington

Il match si terrà nello stadio AT&T di Arlington, dalla capacità di 80.000 posti, sarà considerato un incontro professionistico, in otto round da due minuti ciascuno. Alla domanda su quale fosse la sua motivazione, Tyson ha detto: "Perché posso. Chi altro può farlo se non io? Abbiamo uno YouTuber che combatte contro il più grande combattente mai esistito". Paul, che ha un record di 10-1 nella sua carriera da pugile, ha invece dichiarato di "rispettare e amare Mike, ma non saremo amici fino al 15 novembre".