"Tyson vecchio? Ho paura per Jake Paul, potrebbe essere una carneficina"

ROMA - Mike Tyson contro Jake Paul, inizia il conto alla rovescia. L’incontro in programma il prossimo 15 novembre è senza dubbio l’evento dell’anno. E Adam Catterall, che ha intervistato Iron Mike in vista di quel giorno, ai microfoni di Talk Sport ha rivelato : “Jake Paul non è del mondo della boxe. Sta evidentemente cercando di farsi un nome dietro alla leggenda Tyson. Non mi interessa quanti anni abbia Mike, ma quell’altro è un ragazzo che presentava su Disney Channel!”.

Le parole di Catterall sull’incontro Tyson-Paul

“Ho paura per Jake Paul. La gente viene da me dicendo: ‘Ma di cosa stai parlando?’. Tyson ha quasi 60 anni, è ridicolo, non dovrebbe mai essere sul ring. Temo comunque per Jake Paul, non è tagliato per questo mondo. Potrebbe essere una carneficina”.