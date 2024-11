Balotelli, la figlia Pia campionessa di boxe. E mamma Raffaella Fico...

Raffaella Fico, l'orgoglio per la figlia Pia Balotelli

Raffaella Fico ha mostrato il suo orgoglio su Instagram: "Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera e orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio". Mentre Pia Balotelli stende tutti sul ring, il papà Mario si sta allenando per tornare a giocare in Serie A dopo cinque mesi da svincolato: Gilardino potrebbe farlo esordire già stasera contro il Parma, vista l'emergenza in attacco del Genoa.