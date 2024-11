Mike Tyson ignora il consiglio dei medici: “Preferisco morire sul ring”

Tyson e l'incontro con Paul

Tyson è stato ricoverato in ospedale, dove gli è stata riscontrata un'ulcera di due pollici e mezzo che sanguinava. "Tutti i miei amici mi chiamavano come se stessi morendo. Ho chiesto al dottore se stavo per morire e lui non ha detto di no", ha detto ancora l'ex campione del mondo dei Pesi Massimi. "Volevo solo uscire da quel letto d'ospedale. Non voglio morire in un letto d'ospedale. Voglio morire sul ring". Il medico di Tyson gli aveva consigliato di "prendere con calma qualsiasi esercizio fisico e di non forzare". Ma il 58enne ha continuato la preparazione, in vista della sfida con Paul che andrà in scena il prossimo 15 novembre.