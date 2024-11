"Tyson è un animale", la mamma di Jake Paul terrorizzata per il figlio

Cresce l'attesa per l'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, in programma il 15 novembre e che sarà trasmesso in diretta su Netflix. Lo scontro tra l'ex campione del mondo, 58 anni, e lo youtuber, 27 anni, ha messo tanti fan in ansia, da una parte per le condizioni di Tyson ma anche per la poca esperienza di Jake Paul.