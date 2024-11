Tyson, la sfida con Jake Paul è a rischio? Due test mettono in dubbio il match di boxe

Corsa contro il tempo per Mike Tyson: il leggendario pugile dovrà infatti superare altri due test sanitari per ottenere l'idoneità in vista dell'incontro di boxe con il 27enne youtuber Jake Paul, in programma il prossimo 15 novembre ad Arlington, in Texas, e in diretta su Netflix. L'attesissimo evento rischia però di saltare: ecco perché.