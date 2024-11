Tyson e Jake Paul shock in Texas prima del match: uno schiaffo scatena la rissa

Tensione alle stelle per il match tra Mike Tyson e Jake Paul , in programma nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre ( qui come vederlo in diretta ). La sfida tra l'ex campione del mondo, 58 anni, e lo youtuber, 27 anni, continua ad attirare l'attenzione ma anche l'ansia dei fan per le condizioni di Iron Mike .

Mike Tyson, schiaffo a Jake Paul! Cosa è successo

Il culmine della tensione, dopo settimane di interviste e frecciate a distanza, è stato raggiunto nell'ultimo faccia a faccia. Durante la pesatura ufficiale (103 kg per Tyson, 102 kg per Jake Paul) gli animi si sono scaldati non poco. Lo youtuber, come suo solito, ha provocato l'ex campione del mondo che ha deciso di rispondere con uno schiaffo. Immediato l'intervento dei rispettivi staff per separare i due sfidanti ed evitare la rissa. Tyson ha lasciato il palco infuriato mentre Jake Paul ha preso l'occasione per l'ennesima provocazione: "Questo schiaffo non l'ho nemmeno sentito. È un piccolo elfo arrabbiato... è stato uno schiaffo amichevole".