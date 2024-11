Elisabetta Canalis e l'annuncio social su Tyson-Paul. Poi il dubbio sulla combine...

Ci sarà anche Elisabetta Canalis all'atteso incontro tra Mike Tyson e Jake Paul . L'ex Velina di Striscia la notizia ha annunciato che sarà presente all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, dove si terrà il match. "È il regalo di compleanno di Georgian (il suo fidanzato, ndr)", ha annunciato la Canalis sui social. "Tifo Mike Tyson, come credo la maggior parte delle persone, e credo che vincerà lui", ha aggiunto Eli. Secondo Cimpeanu sarà invece Paul ad avere la meglio "perché Tyson ha 60 anni e i pugni che prendi a 60 anni sono diversi da quelli che prendi a 20".

Tyson e Paul, incontro finto? Parla il fidanzato di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha poi chiesto a Georgian Cimpeanu, esperto di kickboxking, se l'incontro tra Tyson e Paul sarà vero ma a detta del giovane sarà "taroccato". "L'incontro secondo me non è vero", ha detto Cimpeanu. "E tu puoi capirlo se è così?". Georgian ha spiegato che "se uno da un pugno all'altro e l'altro non inferisce ma barcolla significa che non è vero". Infine il monito di Eli: "Quindi Mike, inferisci. Mi raccomando".