Tyson, il video virale con Jake Paul svela tutto: match truccato? Il dubbio è fortissimo

Tyson-Paul, tutti i dubbi sul match

Tra i fattori più discussi c'è l'apparente calo di Mike Tyson, che dopo due buoni round in cui ha provato ad attaccare si è "trattenuto" fino alla campanella finale. Sotto discussione anche alcuni momenti come i ripetuti morsi di Iron Mike ai guantoni o le linguacce dello youtuber, che alcuni spettatori hanno interpretato come "segnali" per un incontro scritto già su un copione. Jake Paul, dal canto suo, ha voluto provocare nuovamente affermando che avrebbe potuto mettere ko Tyson, ma di essersi fermato per via della sua età.

Mike Tyson ferma il colpo su Jake Paul: il video

A far sorgere altri dubbi è un video diventato virale nelle ultime ore. Dalle immagini si vede Jake Paul completamente scoperto e Mike Tyson pronto a capitalizzare con un destro in pieno viso. All'ultimo secondo, però, Iron Mike ferma il colpo per nessun motivo apparente. Lo stop senza senso dell'ex campione ha fatto crescere tantissimi dubbi ai fan, fomentando ancora di più l'idea di un incontro truccato, deciso a tavolino per far vincere nel finale lo youtuber.