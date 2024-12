La moglie di Mike Tyson prende la decisione finale sul futuro dopo l’incontro con Paul

NEW YORK (Stati Uniti) - Non ci sarà alcuna rivincita. L’incontro di boxe contro Jake Paul disputato in Texas lo scorso novembre è stato l’ultimo combattimento sul ring di Mike Tyson. La sua performance non è stata memorabile, e proprio per questo motivo in tanti pensavano a un’imminente rivincita con lo youtuber. Ma a mettere fine alle speranze degli appassionati di pugilato, è arrivata la moglie dell’ex campione del mondo.