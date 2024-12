Tyson Fury-Usyk: dove vedere in tv, quando, orario della rivincita pesi massimi

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Sabato 21 dicembre, sei mesi dopo il primo capitolo, è arrivato il momento della rivincita. Tyson Fury sfida Oleksandr Usyk : il ' Gipsy King ' inglese cerca il riscatto contro il Re Undisputed ucraino in un rematch valevole per il titolo di campione del mondo dei pesi massimi del pugilato . Saranno in gioco i titoli dei pesi massimi WBC, WBO e WBA. Una sfida di altissimo livello onorata dai due migliori interpreti attuali, due dei migliori pound for pound al mondo.

Tyson Fury-Usyk ma non solo: Riyadh capitale del pugilato

Il rematch andrà in scena alla Kingdom Arena di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. La card completa vedrà salire sul ring nel co-main event anche l’ex campione WBC dei pesi super-welter, l’ucraino Sergey Bogachuk, e l’ex campione WBA Israil Madrimov in un match di 12 round. Attesa anche per il ritorno sul ring di Moses Itauma, giovane promessa britannica dei pesi massimi, contro l’australiano Demsey McKean. Altra sfida nella categoria regina quella tra gli inglesi Johnny Fisher e David Allen. Spicca anche un altro derby britannico, quello tra Peter McGrail e Dennis McCann, pesi super-gallo. La rassegna saudita verrà invece inaugurata dalla sfida tra Isaac Lowe e Lee McGregor. La Riyad Season ha poi annunciato un’altra super riunione per il prossimo 25 febbraio 2025 quando Arthur Beterbiev e Dmitry Bivol combatteranno nel rematch per il mondiale unificato nella categoria dei pesi massimi leggeri, vinta sempre a Riyad lo scorso ottobre da Beterbiev.

Tyson Fury-Usyk 2, dove vedere il match in tv e streaming

Il rematch della sfida tra Tyson-Fury e Oleksandr Usyk 2 si terrà sabato 21 dicembre alla Kingdom Arena di Riyad, in Arabia Saudita. L'atteso incontro sarà visibile sulla piattaforma streaming Dazn in pay-per-view a 19 euro e 99. La diretta inizierà alle 16:30 italiane, con il main event previsto intorno alle ore 21:00.