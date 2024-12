Tyson Fury-Usyk, l'algoritmo svela chi vincerà il mondiale dei pesi massimi

Ormai ci siamo. La rivincita del mondiale dei pesi massimi tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk è alle porte. Sul ring regna equilibrio a palla ferma. Anche secondo l'intelligenza artificiale non è un incontro di facile lettura, ma ChatGPT ha un pugile preferito che vede davanti nel testa a testa. Premessa dell'algoritmo: "Tyson Fury ha come vantaggio la forza fisica, mentre Usyk è più rapido". Ancora: "In un match di 12 round, Tyson Fury ha una probabilità maggiore di prevalere, specialmente se riescirà a controllare il ritmo e sfruttare la sua potenza".