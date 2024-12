Tyson Fury-Usyk: dove vedere in tv e l'orario della rivincita dei pesi massimi

Oggi (21 dicembre) è il grande giorno nel mondo del pugilato. A sei mesi di distanza è arrivato il momento della rivincita. Tyson Fury contro Usyk si sfidano presso il Kingdom Arena di Riyad, nella capitale dell’Arabia Saudita, in un match di 12 round giudicato anche dall'intelligenza artificiale. In palio c'è il titolo di campione del mondo dei pesi massimi del pugilato. Saranno in gioco anche i titoli dei pesi massimi WBC, WBO e WBA. Tyson Fury contro Usyk, ci siamo: si tratta una sfida di altissimo livello onorata dai due migliori interpreti attuali.