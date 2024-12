Tyson Fury-Usyk diretta: segui la rivincita per i pesi massimi. Boxe LIVE

Tyson Fury sfida Oleksandr Usyk . È una rivincita per il titolo mondiale dei pesi massimi WBC, WBO e WBA di boxe dopo il primo confronto sul ring dello scorso 18 maggio vinto dall’ucraino. La sfida più attesa dell'anno andrà in scena alla Kingdom Arena di Riyad. Leggi la cronaca in tempo reale.

19:58

Questa volta in palio non c’è il titolo unificato

A differenza della prima sfida, questa volta il titolo in palio non sarà quello 'unificato' perché Usyk ha rinunciato alla porzione Ibf che ora è in mano di Daniel Dubois, il quale potrebbe essere il prossimo avversario di chi uscirà vincitore domani notte da Riyad.

19:43

Clemente Russo tra i pochi a battere Usyk

Usyk ha battuto Clemente Russo nella finale olimpica di Londra 2012, strappandogli l’oro. Il pugile azzurro però è anche uno dei pochi (sono 11 in tutto) ad aver battuto l’ucraino. È successo ai quarti alle Olimpiadi di Pechino nel 2008.

19:26

Lo score di Usyk

Oleksandr Usyk ha uno score pazzesco: 22 vittorie su 22 incontri di cui 14 per ko.

19:13

Tyson Fury, che score

Tyson Fury ha l’invidiabile score di 34 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, tra l’altro con verdetto non unanime contro Usyk.

18:59

Quanto guadagnano Fury e Usyk

In palio per questo incontro ci saranno premi pazzeschi. I due pugili si spartiranno borse per un totale di 190 milioni di dollari, circa 150 milioni di euro. Il giro d'affari sarà quindi maggiore rispetto al 18 maggio scorso, quando la cifra da spartire fu “solo” di 100 milioni di euro.

18:45

Usyk-Fury, l'evento più atteso dell'anno

Quello tra Fury e Usyk è l’evento più atteso dell’anno, nonché quello che chiuderà il 2024 della boxe.

18:31

Fury vuole riprendersi il titolo, era imbattuto da 33 incontri

Fino alla sconfitta dello scorso 18 maggio, Tyson Fury era rimasto imbattuto da 33 incontri, di cui 24 vinti per ko. Il pugile americano non ha digerito quell’incontro e vuole riprendersi quello che l’ucraino gli ha tolto.

18:15

Tyson Fury-Oleksandr Usyk: dove vederla in tv

L'evento di pugilato non sarà trasmesso in TV in chiaro. Per vederlo si dovrà acquistare a parte su Dazn.

Kingdom Arena - Riyad