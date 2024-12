Mike Tyson e il racconto shock: "Sono quasi morto, ho subito otto trasfusioni e puzzavo di catrame"

Tyson: "Dopo l'incontro sono un po' depresso"

L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha ammesso di essere caduto in depressione dopo il tanto atteso incontro con Jake Paul: "Quel combattimento è stato un enorme crescendo: ci siamo allenati fino ad arrivare così in alto, eravamo eccitati. Poi l'incontro è finito, boom. E ora sono un po' depresso. Siamo tornati alla nostra vita normale, alla nostra quotidianità dopo 9 mesi di allenamento".

Tyson shock: "Ho rischiato di morire"

Tornando sull'incontro, Mike Tyson non ha rimpianti e anzi è grato di essere tornato sul ring dopo aver rischiato di morire: "Sono quasi morto a giugno. Ho ricevuto 8 trasfusioni di sangue, ne avevo perso quasi metà. Avere i miei figli che mi hanno visto finire in piedi 8 round è un orgoglio. A giugno ero in bagno a vomitare sangue. Ho chiesto al dottore: 'Sto per morire?' Lui mi ha risposto: 'Abbiamo delle opzioni'. Opzioni? Non potevo crederci, sono quasi morto. Ho perso 25 chili in 11 giorni. Non riuscivo a mangiare. Solo liquidi. Ogni volta che andavo in bagno, puzzava di catrame. Non puzzava nemmeno più di m***a. Era tutto disgustoso. Poi sono ripartito da zero, non mi sono arreso, e sono tornato in condizione per lottare".