“Tyson contro Paul, incontro truccato”: il momento esatto che dovrebbe svelare l'accordo

Il mondo della boxe in subbiglio. Secondo un amico di Mike Tyson, la vittoria di Jake Paul nell'incontro con la leggenda del pugilato sarebbe arrivata al termine di un match truccato. Paul, come è noto, ha battuto Tyson per decisione unanime in Texas: l'incontro è avvenuto davanti a 70.000 spettatori presenti e milioni di fan incollati alla tv (su Netflix). Iron Mike, 58 anni, aveva sofferto di problemi di salute nei mesi precedenti al combattimento, ma ha retto il contronfo di fronte al collega più giovane, che successivamente ha detto di aver evitato di mettere ko l'icona per rispetto.