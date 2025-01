Scardina parla dell’amore con Diletta Leotta e della malattia: “Per i medici sono un miracolo”

ROMA - A quasi due anni dal malore che ha cambiato la sua vita , l'ex pugile Daniele Scardina si racconta in un libro autobiografico, in uscita in questi giorni. Dalle pagine di 'King Toretto. La mia storia di vittorie e ko, dentro e fuori dal ring' emerge un ritratto intimo dell'atleta e dell'uomo, salvatosi in maniera quasi incredibile dall'emorragia cerebrale che l'ha colpito il 28 febbraio 2023: "Ora il mio sogno è quello di tornare a camminare . Ci sto riuscendo, piano, piano - le parole di Scardina al settimanale 'Chi' - è colpa della boxe quello che mi è capitato? In parte sì. Ma questo mi fa pensare che è tutto parte di un processo, è parte di tutto quello che devo e dovevo passare".

Il coma e la rinascita di Scardina

Scardina è stato in coma per parecchie settimane, ricoverato in ospedale: "Ho voluto vivere, risvegliarmi, ho voluto tornare a ogni costo. Ho combattuto dentro quel buio della mia anima con i denti, con la punta dei capelli, con i lobi delle orecchie, ho combattuto con ogni fibra che avevo, che ho. Ne ho passate di tutti i colori, sono stato in coma, nel buio, mi sa per tre mesi, ma per quanto, precisamente, dobbiamo chiedere a mia mamma. Quando mi sono risvegliato non avevo il movimento, la memoria, non avevo la parola, ho dovuto imparare di nuovo tutto, tutto quanto. Non riuscivo a parlare, a ridere, a piangere". Scardina parla della sua inaspettata ripresa: "Per i medici sono un miracolo, sono entrato in sala operatoria morto e ne sono uscito vivo. Per i medici dovevo morire, però sono qua e sono qua per di più con la testa che funziona. Ora sto combattendo l’incontro più importante. Quando vado a dormire penso a che devo rimettermi in piedi, quando mi sveglio penso che devo rimettermi in piedi".

L'amore tra Scardina e Diletta

L'ex pugile racconta poi la relazione tra il 2019 e il 2020 con Diletta Leotta, volto notissimo di Dazn: "Ho tanti tatuaggi, ma sono un buono. All'epoca io ero il più vincente e lei la più bella, ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai usato la nostra relazione, è stato un amore vero e importante. Le storie finiscono, resta il bene".