Stop a Imane Khelif: la World Boxing chiede i test di genere

La World Boxing, il nuovo organo di governo internazionale del pugilato olimpico, ha annunciato che tutti i pugili sono tenuti a sottoporsi a test genetici per verificarne il sesso prima di competere. Questa decisione fa parte di una nuova politica su "sesso, età e peso", che entrerà in vigore il 1° luglio per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e creare condizioni di parità per uomini e donne. Dunque, Imane Khelif non potrà combattere nella categoria femminile nelle competizioni mondiali di pugilato finché non si sottoporrà a un test obbligatorio di genere. Khelif è stata esclusa dai Campionati del mondo del 2023 dal precedente organo di governo mondiale, l'International Boxing Association (IBA), per non aver superato i test di idoneità di genere. Successivamente il Comitato Olimpico Internazionale ha autorizzato la Khelif a partecipare ai Giochi di Parigi, dove ha vinto l'oro.