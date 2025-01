Dakar: paura per Loeb che si ribalta all'inizio della 3/a tappa

La Dacia Sandrider pilotata dal nove volte iridato con a bordo Fabien Lurquin si è ribaltata dopo aver sbandato in seguito a un passaggio su un avvallamento.

Dopo il guasto tecnico avvenuto nella 48h Chrono, che lo aveva costretto a fermare la sua Dacia, nel terzo stage il francese è stato protagonista di un altro incidente.

L' incidente

La Dacia del pilota Sébastien Loeb ha avuto un incidente all'inizio della prova speciale della 3/a tappa del rally Dakar in Arabia Saudita.

L'organizzazione nella diretta streaming della gara, ha dichiarato: "Sébastien Loeb è stato vittima di ribaltamenti al km 12. L'equipaggio, illeso, è riuscito a ripartire".

La Dacia di Loeb ha perso aderenza e il guidatore non è riuscito più a controllarla. Dopo molteplici capriole, il mezzo è atterrato sulle ruote, visibilmente rovinato. Fortunatamente le protezioni hanno salvato Loeb e il suo collaboratore che sono usciti illesi.

Il 50enne e il suo copilota Fabian Lurquin sono partiti dopo una sosta di cinque minuti. Al primo punteggio, al km 36, il nove volte campione del mondo di rally WRC, che è ancora a caccia del primo titolo Dakar alla sua nona partecipazione, era a 8 minuti e 17 secondi dal leader provvisorio Mattias Ekström.

Ieri si era ritirato il detentore del titolo Carlos Sainz, a causa di un danno al roll bar dopo che la sua Ford Raptor si è ribaltata durante la "48 ore". A causa della pioggia sul percorso, la prova speciale é stata ridotta a 327 km, rispetto ai 496 iniziali del percorso, tra Bisha e Al Henakiyah. Il rally Dakar, attualmente dominato dal sudafricano Henk Lategan in auto e dall'australiano Daniel Sanders in moto, si conclude il 17 gennaio.

Le parole di Loeb

Loeb ha dichiarato: "Se mi avessero detto che il giorno dopo sarei stato sesto a una quindicina di minuti dalla testa della classifica non ci avrei creduto ho seriamente pensato che per me la gara era già finita. A 150 km dall’arrivo purtroppo ci siamo ritrovati nella polvere di chi ci precedeva e abbiamo dovuto rallentare, è stato noioso da morire“.