Italia, contro la Romania i fratelli Garbisi insieme dal primo minuto

Il ct della Nazionale azzurra di rugby Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione che sabato 19 agosto a San Benedetto del Tronto affronterà la Romania nel primo dei due Test Match casalinghi validi per Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series in preparazione del Mondiale. Per la prima volta nella storia della Nazionale, le chiavi della mediana saranno affidate ad una coppia di fratelli con Paolo e Alessandro Garbisi che giocheranno insieme dal primo minuto.