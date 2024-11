Italia-Nuova Zelanda diretta rugby: Autumn Nations Series contro gli All Blacks LIVE

TORINO - In un Allianz Stadium che si annuncia gremito , l' Italia del rugby torna in campo per il terzo test-match delle Autumn Nations Series e dopo quelli disputati con Argentina e Georgia , ci sono i mitici All Blacks della Nuova Zelanda. Sfida proibitiva per gli azzurri, che devono comunque proseguire il loro percorso di crescita con la gestione Quesada .

22:00

40' - Italia-Nuova Zelanda 6-17: si chiude il primo tempo

Squadre al riposo con il punteggio messo in ghiaccio dagli All Blacks proprio un attimo prima dell'intervallo: Italia sotto 6-17 dopo un inizio incoraggiante, con i due calci di Garbisi e placcaggi puntuali e precisi. A lungo andare però la Nuova Zelanda schiaccia gli azzurri nonostante la temporanea inferiorità numerica per il giallo a Barrett e capovolge il risultato con due mete.

21:57

39' - Italia-Nuova Zelanda 6-17

Altra meta per gli All Blacks. Finale di primo tempo di pura sofferenza per gli Azzurri, che alla fine capitolano sul tuffo di Jordan. Troppo facile poi per Barrett. Brutta botta prima dell'intervallo.

21:52

35' - Italia-Nuova Zelanda 6-10

Nuova Zelanda vicinissima alla meta con Sititi, provvidenziale l'intervento di Ione che provoca una palla avanti e salva l'Italia.

21:50

32' - Italia-Nuova Zelanda 6-10

Italia in difficoltà. Dopo un buon inizio, la formazione azzurra non riesce più a riproporsi in avanti, mentre inizia a faticare a contenere gli attacchi degli All Blacks.

21:46

29' - Italia-Nuova Zelanda 6-10

Continunano gli attacchi della Nuova Zelanda, che torna anche in parità numerica con Barrett che riprende il suo posto in campo.

21:41

24' - Italia-Nuova Zelanda 6-10

Meta degli All Blacks! È Roigard ad infilarsi centralmente nelle maglie della difesa azzurra. Poi Barret trasforma per il sorpasso della Nuova Zelanda.

21:39

23' - Italia-Nuova Zelanda 6-3

Graziato Barret, il cartellino per lui resta giallo, potrà quindi rientrare in campo nel corso del match.

21:36

22' - Italia-Nuova Zelanda 6-3

Restano avanti gli azzurri, che potrebbero ritrovarsi anche in vantaggio di un uomo: sotto revisione un brutto placcaggio del capitano neozelandese Barret, al momento ammonito, ma che rischia il cartellino rosso.

21:33

20' - Italia-Nuova Zelanda 6-3

Azione insistita degli All Blacks nei 22 metri italiani, ma gli azzurri riescono a tener testa ai neozelandesi. Ammonito Barret.

21:27

16' - Italia-Nuova Zelanda 6-3

Tornano subito avanti gli Azzurri! Ancora un calcio di punizione di Garbisi! Italia gagliarda.

21:27

15' - Italia-Nuova Zelanda 3-3

Arriva il pari degli All Blacks: dai 40 metri è Barret a mettere tra i pali e a riportare in equilibrio l'incontro.

21:25

21:23

11' - Italia-Nuova Zelanda 3-0

Bene l'Italia che si porta avanti con un preciso calcio di Garbisi dopo un fallo di Savea!

21:15

5' - Italia-Nuova Zelanda 0-0

Avvio di match promettente per l'Italia. Gli azzurri iniziano all'attacco e grazie ad una difesa concentrata e aggressiva riesce a contenere la Nuova Zelanda.

21:10

Italia-Nuova Zelanda, si inizia!

Si parte a Torino con il match tra Italia e Nuova Zelanda! arbitra il francese Pierre Brousset, con Nika Amashukeli e Ludovic Cayre come assistenti e Tual Trainini al TMO.

21:09

Italia-Nuova Zelanda, ecco l'haka

Attesissima, dopo gli inni delle nazionali, arriva l'haka neozelandese. Migliaia di riprese dagli spalti per immortalare l'iconica danza maori.

21:06

Italia-Nuova Zelanda: squadre in campo

Accolte dall'ovazione degli oltre quarantamila spettatori dello Stadium, Italia e Nuova Zelanda fanno il loro ingresso in campo. È il momento degli inni nazionali.

21:06

Parisse nella Hall of Fame

Grande riconoscimento per Sergio Parisse, mitico capitano dell'Italia, iscritto nella World Rugby Hall of Fame, della quale fanno parte i giocatori più iconici che hanno fatto la storia della palla ovale. LEGGI QUI

21:01

All Blacks in visita alla Juventus

SbarcatI a Torino in settimana, gli All Blacks sono stati ospiti della Juventus: sorrisi, abbracci e scambi di maglia alla Continassa. TUTTE LE IMMAGINI

20:56

I numeri da coach azzurro di Quesada

Quella di questa sera sarà la presenza numero undici sulla panchina dell'Italrugby per Gonzalo Quesada. Lo score del coach azzurro è fin qui di cinque vittorie, un pari e quattro sconfitte.

20:51

I precedenti con gli All Blacks

Ovviamente tutti negativi per gli Azzurri i precedenti con la Nuova Zelanda, che si è imposta nelle precedenti diciassette occasioni. Obiettivo dell'Italia opporsi il più possibile ai maestri oceanici.

20:35

Il cammino azzurro nell'Autumn Nations Series

Dopo la pausa estiva è tornata a faticare l'Italia di Quesada, che nei primi due match dell'Autumn Nations Series ha rimediato una sonora sconfitta, 18-50, con i Pumas dell'Argentina, e vinto, in rimonta, 20-17 contro la Georgia.

20:25

Le scelte di coach Robertson

All Blacks in cerca di riscatto dopo il ko in Francia, coach Robertson ha richiamato i veterani Cane e Perenara, all'ultima con la maglia della Nuova Zelanda, mentre le novità più significative saranno Linert-Brown, primo centro, e Tele'a, che giocherà da ala.

20:22

Le scelte di coach Quesada

20:17

La formazione della Nuova Zelanda

Nuova Zelanda: 15 Will Jordan, 14 Mark Tele’a, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, 9 Cam Roigard, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Wallace Sititi, 5 Patrick Tuipulotu, 4 Scott Barrett, 3 Tyrel Lomax, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot

In panchina: 16 Asafo Aumua, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Vaa’i, 20 Peter Lakai, 21 TJ Perenara, 22 David Havili, 23 Damian McKenzie

20:15

La formazione dell'Italia

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Ross Vintcent, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Dino Lamb, 4 Federico Ruzza, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Alessandro Izekor, 21 Alessandro Garbisi, 22 Leonardo Marin 23 Marco Zanon

20:10

Italia-All Blacks, dove vederla in tv e streaming

Nonostante sportivamente sia una sfida dal pronostico chiuso, c'è grande attesa per il match tra l'Italia e i maestri della Nuova Zelanda. Ecco come seguire la sfida di Torino in tv e streaming

Allianz Stadium - Torino