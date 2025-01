Retroscena rugby, Netflix maschera una meta irregolare contro l'Italia

Presentata lunedì sera al The Space Cinema Moderno, a Roma, la seconda stagione della serie tv «Six Nations: Full Contact». in onda su Netflix da mercoledì prossimo porta in dote un piccolo caso. Nella partita contro l'Inghilterra persa di tre punti all'Olimpico (24-27), l'Italia subì una meta da Mitchell (44') precedentemente viziata da "in avanti". Le immagini della serie mostrano sia l'irregolarità che la reazione sugli spalti del ct azzurro Quesada, il quale attraverso il team manager Venditti fece presente l'"in avanti" all'arbitro. E questi rifiutò di analizzarlo al TMO. «Non è stato un montaggio: come si vede dalle immagini, urlai proprio "Fu..ing forward pass" ("Fo..uto passaggio in avanti", ndc)», ha scherzato ieri Quesada. Però che rabbia a pensare che senza quei 5 punti (7 con la trasformazione) la storia sarebbe cambiata. Forse.