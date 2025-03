Italia-Irlanda, rugby Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv  

L' Italia di Quesada chiude il Sei Nazioni affrontando l'Irlanda, nell'ultima sfida del torneo. Gli azzurri sono reduci dal successo contro il Galles e dai ko con Scozia, Inghilterra e Francia. Il ct azzurro, che vuole evitare di chiudere all'ultimo posto in classifica, ha annunciato delle sorprese: su tutte l'utilizzo di Zuliani al posto di capitan Lamaro: "Si è espresso a un livello molto alto tutte le volte che è entrato, e pure in allenamento. Considerando il confronto fisico che ci aspetta nella prossima partita abbiamo pensato di iniziare con lui", ha ribadito il tecnico della Nazionale.

Italia-Iralanda, i precedenti

IIl match tra Italia e Irlanda sarà la sfida numero 38 tra le due nazionali. Il bilancio è nettamente a favore degli irlandesi, che hanno portato a casa 33 successi contro i quattro degli azzurri. L'ultima vittoria italiana risale al Sei Nazioni 2013 e si chiuse sul 22-15.

Italia-Irlanda, dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, dalle 15:15. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2 e Sky Sport 1. Sarà anxche possibile vederla in streaming su Rai Play, Now e Skygo.