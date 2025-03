Italia-Irlanda, diretta Sei Nazioni: segui la sfida degli azzurri all'Olimpico

ROMA - L'Italrugby chiude il proprio percorso del Sei Nazioni 2025 ospitando allo Stadio Olimpico di Roma l'Irlanda, ancora in corsa per la vittoria del torneo. La nazionale italiana fin qui ha conquistato un unico successo contro il Galles che oggi affronta l'Inghilterra. Il Ct azzurro contro l'Irlanda ha annunciato sette novità rispetto all'ultima partita disputata a Twickenham. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.