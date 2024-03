Quante partite del Sei Nazioni ha vinto l'Italia: tutti i risultati

Prima vittoria per gli azzurri del Rugby in questa edizione del Sei Nazioni. Gli uomini guidati dal ct Quesada si sono imposti allo stadio Olimpico 31-29 contro la Scozia. Un successo storico. L'ultima vittoria casalinga degli azzurri risaliva infatti ad undici anni fa, quando l'Italia si impose 22-15 contro l'Irlanda. In totale sono quattordici i successi italiani nel torneo del Sei Nazioni.