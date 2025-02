Italia diretta Sei Nazioni rugby, segui la partita contro la Scozia 

EDIMBURGO (SCOZIA) - Torna l'Italia del rugby , attesa dall'esordio nel Sei Nazioni 2025 , che vedrà la Nazionale guidata da Gonzalo Quesada sfidare quella Scozia che evoca il ricordo più dolce del 2024, con la vittoria di Roma e l'Olimpico in festa. Stavolta si gioca nel mitico Murrayfield e, come tutti i primi match di un torneo, l'attesa è grande: Azzurri in cerca di conferme e, perché no, di un salto di qualità atteso da sempre. Britannici che, oltre a voler 'vendicare' l'ultima sconfitta, sono determinati a partire con il piede giusto per tornare a recitare un ruolo da protagonisti nella competizione più prestigiosa.

15:30

11' - Azzurri che provano a reagire

Tenta di tornare subito in partita l'Italia, con l'invenzione di Paolo Garbisi, che calcia a cercare Brex. Pallone leggermente lungo, ma che poteva regalare la meta agli Azzurri.

15:26

9' - Avvio schock per gli Azzurri: 0-14!

Avvio da incubo per l'Italia, che si fa trovare scoperta sul movimento dei trequarti scozzesi, meta di Jones e ancora trasformazione di Russell per un pesantissimo 14-0!

15:22

5' - Scozia subito in meta con Darge

Grande avvio della Scozia, che schiaccia subito l'Italia e trova la meta grazie a Rory Darge. Non sbaglia Russel e già 7-0 per i padroni di casa.

15:17

Via a Scozia-Italia!

Si parte! Inizia il primo match degli Azzurri nel Sei Nazioni 2025!

15:14

Squadre in campo per gli inni nazionali

Prima l'inno di Mameli, poi il partecipatissimo Flower of Scotland, solita atmosfera da brividi al Murrayfield e tutto pronto per il via a Scozia-Italia!

15:05

Tutto pronto al Murrayfield

Meno di 10 minuti all'inizio del match e sale la febbre nello storico impianto del Murrayfield. Negli occhi dei 65 mila tifosi scozzesi c'è ancora il 29-31 dell'Olimpico, che estromise la squadra di Townsend dalla corsa al titolo.

14:51

In palio anche la 'Cuttitta Cup'

Le sfide tra Italia e Scozia, dal 2022, valgono anche la 'Cuttitta Cup', istituita nel ricordo di Massimo Cuttitta, scomparso nel 2021 e protagonista da giocatore con la maglia azzurra e da allenatore della mischia con la nazionale scozzese. Dopo due successi dei britannici, la detentrice è l'Italia, grazie al successo dell'Olimpico lo scorso anno.

14:40

Le formazioni ufficiali di Scozia-Italia

Francia: 15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Huw Jones, 12 Stafford McDowall, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Matt Fagerson, 7 Rory Darge, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 Dave Cherry, 1 Pierre Schoeman

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

14:34

Scozia-Italia: come seguirla in tv e streaming

Sarà possibile seguire Scozia-Italia, match d'esordio degli Azzurri di Quesada nel Sei Nazioni 2025, in diretta su Rai 2 HD e Sky Sport Uno (201), mentre in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW

14:30

Il Sei Nazioni dell'Italia si apre a Edimburgo

A un anno di distanza dalla grande vittoria dell'Olimpico, l'Italia ritrova la Scozia per il debutto nel Sei Nazioni 2025. Azzurri a caccia di conferme sotto la gestione Quesada, britannici determinati a tornare a recitare un ruolo da protagonisti nel torneo.

Murrayfield - Edimburgo