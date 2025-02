Italia-Galles Sei Nazioni: dove vederla in tv e streaming

ROMA - Riscattare la sconfitta con la Scozia e provare ad ottenere la prima vittoria nel torneo: l'Italia è pronta a scendere in campo per la seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby. Gli azzurri di Quesada affronteranno il Galles, reduce da una vera e propria batosta contro la Francia nella sfida d'esordio, terminata 43-0. L'Italia deve sfatare un vero e proprio tabù: non ha mai sconfitto infatti il Galles allo stadio Olimpico di Roma. Il successo del 2007 andò infatti in scena al Flaminio, mentre le ultime due vittorie nello scontro diretto, sono arrivate a Cardiff.

Italia-Galles, quando si gioca?

Il match tra l'Italia e il Galles, valevole per il torneo Sei Nazioni di rugby è in programma alle ore 15:15 allo stadio Olimpico di Roma.

Italia-Galles, i precedenti

Italia-Galles, dove vederla in tv e in streaming

Italia e Galles si sono affrontate 33 volte nella loro storia: il bilancio è favorevole ai gallesi, che hanno collezionato, contro le 4 per gli Azzurri e un pareggio per 18-18 nel Sei Nazioni 2006.

La sfida tra Italia e Galles, valevole per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby, sarà visibile in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport Uno, ed in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW