Sei Nazioni, che attesa per Italia-Francia: all'Olimpico suonano gli Eiffel 65!

ROMA - Sarà ricco il programma di Italia -Francia , terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 in campo domenica 23 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma . La giornata infatti si aprirà ben prima del calcio d’inizio della gara tra gli Azzurri e i Bleus : tanti eventi e iniziative saranno infatti dedicate agli oltre 60mila tifosi che potranno accedere al ' Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village ' fin dal mattino e che potranno godere, in serata, grazie allo show post partita degli Eiffel 65 .

Italrugby, l'omaggio a Parisse e gli inni: i dettagli

La giornata sarà caratterizzata dall’omaggio a Sergio Parisse, leader di presenze (142) con la maglia dell’Italia, storico capitano e unico azzurro presente nella Hall of Fame di World Rugby. Prima della partita il classe 1983 saluterà i tifosi sul palco del 'Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village', offrendo loro un’opportunità per celebrarlo e ricordare i suoi momenti più significativi con la maglia della Nazionale. Il cerimoniale prepartita sarà inoltre arricchito dall’esecuzione degli inni nazionali da parte di artisti di fama internazionale: l''Inno di Mameli' sarà interpretato da Denis Dallan, ex rugbista della Nazionale Italiana e tenore, che al termine della sua carriera agonistica ha intrapreso quella da cantante lirico. La 'Marseillaise' sarà eseguita dal soprano greco Katerina Kotsou, diplomata con il massimo dei voti ad Atene e vincitrice di vari concorsi internazionali.