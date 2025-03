Inghilterra-Italia rugby Sei Nazioni: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

ROMA - L’Italia sfida l’Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby. Partita difficilissima per i ragazzi di Quesada, lo dicono i numeri: in 32 confronti gli azzurri non hanno mai vinto. Gli inglesi si sono ripresi dopo il pessimo avvio marchiato dalla sconfitta contro l’Irlanda. Vittorie con Francia e Scozia, così sono tornati in lizza per la vittoria finale.