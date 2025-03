Inghilterra-Italia diretta Sei Nazioni: segui il match di oggi

Sfida difficialissima per l'Italia di Quesada, che affronta l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni di rugby. Gli inglesi sono in lizza per la vittoria finale e a loro favore c'è il pesantissimo bilancio dei precedenti: in 32 confronti totali, gli azzurri non hanno mai vinto. Si gioca all'Allianz Stadium di Twickenham: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.