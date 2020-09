Prague 21.1 - Ready to restart, domani mattina va in scena la kermesse dei grandi campioni

PRAGA - Anche nel 2020 a Praga saranno presenti i migliori atleti del mondo di lunga distanza. Sabato mattina venti uomini d'élite e nove tra le migliori donne del mondo si sfideranno sul tracciato "Oval" nel Letná Park di Praga per far registrare tempi estremamente veloci.

Il tracciato prevede 16 giri e mezzo, gli uomini dovranno concludere la prova entro i 58:30, mentre le donne dovranno puntare a 1:05:30. L’obiettivo di battere il record del mondo quest’anno è un po’ secondario, è già un miracolo che i migliori corridori di mezza maratona del mondo possano sfidarsi a Praga questo fine settimana.

All'inizio dell'estate sembrava quasi impossibile che Praga potesse ospitare gare di corsa, invece oggi si prepara ad una gara di altissimo livello. Gli organizzatori del team RunCzech hanno approfittato di un'opportunità unica e con una rapidità sorprendente sono riusciti a mettere in piedi il progetto Praga 21,1 km - Ready for the Restart.

"Non so chi di voi creda nei miracoli, ma il fatto che possiamo essere qui è uno di questi", ha detto Carlo Capalbo, presidente del Comitato Organizzatore RunCzech. Il suo team è riuscito ad allestire l'intero evento in meno di un mese. “Quando si è presentata l'opportunità di organizzare qualcosa, non abbiamo esitato, è nostro dovere civico reagire. Non lo facciamo per noi stessi, ma per tutti i corridori, per Praga e per tutta la Repubblica Ceca. Sappiamo tutti che la lotta al coronavirus è purtroppo ancora in corso e non possiamo aspettare un anno e mezzo prima che finisca. Vogliamo dimostrare che la corsa in questo Paese è viva anche in tempi difficili e indipendentemente dai risultati e dai record, a vincere è la Repubblica Ceca", ha aggiunto Capalbo.

Sabato la gara prenderà il via al Letná Park alle 6:20 del mattino con il programma maschile, mentre le donne avranno lo start alle 8:00 (nota editoriale: nel frattempo gli organizzatori hanno cambiato l'ordine delle partenze, ovvero la gara femminile inizia per prima, gli uomini dopo). Tuttavia, entrambe le partenze potranno essere facilmente spostate a seconda delle condizioni climatiche. Ci sono tre ragioni per la partenza anticipata: dopo le sei del mattino, il vento soffia meno nella zona di Letná e la temperatura dovrebbe essere al livello ideale di 13 gradi. Inoltre, a causa della situazione del coronavirus, molto probabilmente saranno presenti meno spettatori. "Purtroppo in questo momento non possiamo invitare nessuno direttamente all’Oval, ma grazie alla trasmissione in diretta sarà possibile assistere ad una performance unica", afferma Capalbo.

Della start list fanno parte tre donne che hanno già un personal best sotto 1:06, tra cui l'ex detentrice del record del mondo e campionessa del mondo di mezza maratona Peres Jepchirchir. "Possiamo correre molto veloci. Il percorso è buono, ci siamo già allenate e mi fido molto di me stessa", ha detto la keniota. La performance in entrambe le gare sarà agevolata dai pacemaker e soprattutto dal nuovissimo capolavoro Adidas, le velocissime Adidas Adizero Pro, sviluppate con il contributo dei runner. "I primi test si sono svolti lo scorso febbraio. Da allora abbiamo apportato molti cambiamenti e miglioramenti e ora credo che sia la scarpa migliore per ottenere risultati davvero straordinari", spera il keniota Abel Kipchumba, che ha denominato la nuova scarpa Majambo. Molto forte anche la formazione di partenza maschile, con due uomini già sotto i fantastici 59 minuti.

Questo fine settimana sarà una prova del famoso All Runners Are Beautiful. Si potrebbe pensare che un simile evento di queste proporzioni possa bastare, ma non per RunCzech. Nello stesso fine settimana si svolgerà un evento per corridori amatoriali. Il cosiddetto Grand Finale di una sfida estiva Cesko bezi che fa parte del circuito “la Repubblica Ceca continua a correre”. Sabato sera ci sarà una gara di 10K e domenica mattina 5K e Family run. Alle gare della domenica si uniranno gli atleti d'élite.