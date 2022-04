A Lenah Jerotich e Loris Mandelli la seconda tappa del circuito Milano&Monza Run Free

MONZA – Dopo una notte sferzata dai venti il Parco di Monza si è svegliato pieno di detriti, un’evenienza prevista dagli organizzatori che avevano annunciato ieri il rinvio dello start di mezz’ora. Un ritardo ulteriormente prolungato a causa della caduta di un albero secolare a pochi minuti dal via che bloccava il percorso di gare per rimuovere il quale è stato necessario l’intervento dei tecnici. Più di un migliaio i partecipanti pronti a scattare sulla linea di partenza, equamente suddivisi tra la manifestazione principale, la mezza maratona, e la 10 km non competitiva.

I RISULTATI - Partenza, dunque, alle 9.40 da Cascina San Fedele per la Monza Run Free 21 km che si è snodata su tre giri diversi. A spuntare la prima posizione è stato l’atleta di casa Loris Mandelli (Pol. Carugate) che ha saputo prendere l’iniziativa al km 19 staccandosi dal gruppo di testa e tagliando il traguardo in 1h10’20”, un minuto in meno rispetto allo scorso anno quando aveva chiuso in terza posizione. Seconda piazza per Marco Losio (Atl. Paratico) che chiude in 1h10’35”, ben lontano dal suo personale e da Giorgio Ioppolo (Polisportiva Sant’Orso Aosta), terzo in 1h13’55”.

Quarta in classifica generale e prima donna assoluta la keniana Lenah Jerotich (Atletica 2005) in 1h16’14”, crono che non la rappresenta essendo lontano dal suo miglior tempo ma che le ha fatto dominare agevolmente la gara. E’ seconda Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon Pavese) con 1h23’25”, tallonata da Francesca Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) vera sorpresa della manifestazione che con 1h24’40” migliora il proprio personal best di oltre 5’.

Premiate anche le tre migliori Società Sportive secondo criteri che hanno tenuto conto non solo della numerosità, partendo dal numero minimo di 10 atleti al traguardo, ma anche delle posizioni in classifica dei primi tre atleti di ogni società assegnando a ciascuno un numero di punti che corrisponde alla posizione assoluta ottenuta nella classifica di gara. A vincere sono state le società i cui primi tre atleti uomini e le prime tre atlete donne hanno totalizzato il punteggio più basso. Al primo posto Ortica Team con 358 punti, seguita da Runners Desio con 368 e Running Saronno con 574.

LE ALTRE MANIFESTAZIONI – La gara è stata anche la sede dei Campionati Italiani Paralimpici di Mezza Maratona 2022 FISPES, organizzati in collaborazione con la società Olympia Athletic Teams su tre giri non identici su un misto di strade asfaltate e strade bianche. Sette gli atleti che hanno partecipato e cinque i titoli tricolori di mezza maratona in palio: quattro maschili (T12, T38, T46, T54) e uno femminile (T38). Presente il Deputato alla Camera Matteo De Micheli che ha premiato gli atleti.



Prima piazza assoluta per Michele Pasquazzo (Atl. Valle di Cembra) anche primo T46 e che chiude in 1h17’10” seguito dall’atleta di casa Nicola Rocca (Olympia Athletic Team) in 1h35’21”. Cristian Cucco (Icaro Onlus) è primo T38 in 1h41’38”, primo della categoria T54 è Antonio Milano (Polha – Varese Ass Polip. Dile) in 1h36’11”. Il podio della categoria T12 è nell’ordine per Giovanni Pili D’Ottavio (Asd Villa De Sanctis) in 1h34’32”, Cristiano Carnevale (Polha – Conegliano Treviso) in 1h37’35” e Antonio Dei Nobili (Milano Onlus) in 1h42’19”. Nessuna donna ha preso parte alla manifestazione.

Partenza alle 10.30 per gli atleti iscritti alla 10 km non competitiva che hanno prolungato l’atmosfera di festa all’interno del Parco con la tipica allegria dei runner.

Sabato 9 aprile alle ore 15.30 si è svolta la prima edizione della Young Edition, una gara riservata ai bambini che, nonostante le condizioni climatiche non ideali, si sono coraggiosamente sfidati sul giro unico del circuito da 1200 m che costituisce il perimetro della Cascina San Fedele. Al termine della gara, i bambini hanno condiviso il pomeriggio tra attività ricreative e una merenda finale.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni alla terza ed ultima tappa di sabato 7 maggio alle ore 16.00 quando si svolgerà il miglio di Parco CityLife sono aperte sul sito fino alle ore 24.00 di Giovedì 5 Maggio oppure sino al raggiungimento del numero di 1.500 iscritti. Le Societa? Sportive potranno iscriversi con una quota convenzionata. E’ possibile iscriversi nei giorni di gara venerdì 6 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00, sabato 7 maggio dalle ore 10.30 solo per le gare non competitive. Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara.