11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, c'è Eyob Faniel insieme a 5600 runner. Evento sold out

Venezia - Si alza ufficialmente il sipario sull’11^ edizione della BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, che nella serata di sabato 11 giugno porterà sulle strade di Jesolo la spettacolare manifestazione internazionale di corsa su strada, organizzata da Venicemarathon con il patrocinio e la preziosa collaborazione della Città di Jesolo.

La kermesse 'al chiaro di luna' è stata presentata questa mattina sulla pagina Facebook della manifestazione dal presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, dal General Manager Lorenzo Cortesi e dall’amministratore di Idea Venezia Stefano Fornasier.

SOLD OUT - Titolata anche quest’anno dal prestigioso brand BMW Ceccato Motors, la manifestazione ha raggiunto l’obiettivo del sold out (3.400 iscritti nella mezza maratona e 2.200 nella 10K) da diversi giorni, ma alla notizia ancora più interessante è la presenza di atleti provenienti da 32 paesi stranieri. Felice dello straordinario risultato ottenuto in questa prima vera edizione post pandemia è il presidente Piero Rosa Salva: “Finalmente la Jesolo Moolight torna nella sua tradizionale veste, dopo l’edizione della ripartenza dello scorso anno che ancora prevedeva molte restrizioni. Siamo molto soddisfatti dei numeri raggiunti, che confermano la validità promozionale del nostro evento. Mai come quest’anno abbiamo sentito il supporto di istituzioni, degli sponsor e dei partner. Rivolgo un ringraziamento sincero all’Amministrazione Comunale e in particolare al sindaco Valerio Zoggia e all'assessora Esterina Idra che in questo momento si trovano “in silenzio elettorale” ma che ci hanno supportati in tutte le fasi organizzative assieme a Jesolo Turismo e, infine, cito una bellissima lettera ricevuta dal Governatore del Veneto Luca Zaia che ha usato parole molto lusinghiere sull’evento. Questo dimostra quanto la Moonlight sia diventata Patrimonio del nostro territorio”. "Il sold out delle iscrizioni non era un traguardo facile e scontato dopo questi difficili anni, ma era comunque il nostro obiettivo e averlo raggiunto ci riempe di grande soddisfazione - commenta Lorenzo Cortesi - Un risultato straordinario che, abbinato al numero delle presenze straniere, conferma l’efficacia del binomio sport-turismo e siamo certi che la manifestazione genererà un'importante ricaduta economica sul territorio".

EYOB FANIEL - La mezza maratona vedrà al via uno dei più forti specialisti italiani ed internazionali della distanza: Eyob Faniel, l’atleta azzurro di origini eritree cresciuto nel vivaio Venicemarathon prima di passare al Gruppo Sportivo Fiamme Oro. A Jesolo, nel 2015 Faniel vinse una delle sue prime mezze maratone nel 2015 in carriera e nel 2018 si impose anche sulla 10K. “Arriverò a Jesolo direttamente dal Kenya dove ho trascorso un lungo periodo di allenamento molto proficuo, a parte il fatto di aver contratto il Covid, per fortuna senza grosse conseguenze. Partecipo sempre molto volentieri alle manifestazioni organizzate da Venicemarathon perché sono stati i primi a credere in me e a permettermi di fare l’atleta a tempo pieno quando ancora lavoravo e i risultati ottenuti sono anche merito di Venicemarathon. A Jesolo testerò la mia preparazione post altura. Non vedo l’ora di essere lì.” – così Eyob in collegamento video. Per la cronaca, Faniel oggi è primatista italiano di maratona (2H07’19” Siviglia 2020), detiene un personale sulla mezza maratona di 1h00’07” (Siena -2021) e lo scorso anno fu terzo alla Maratona di New York. “Siamo felici che Eyob abbia accettato il nostro invito – ha commentato Stefano Fornasier – abbiamo allestito una gara interessante dal punto di vista cronometrico, che dovrebbe concludersi attorno all’ora, e molto combattuta con diversi atleti africani, Etiopia, Kenya e Marocco, sia in campo maschile che femminile”. PERCORSO - La partenza della Jesolo BMW Moonlight 10K è prevista per le ore 19 da via Danimarca e quella della BMW Jesolo Moonlight Half Marahon alle ore 19.45 sempre dalla stessa sede. Confermato lo spettacolare percorso e veloce della mezza maratona che offrirà un’alternanza di diversi aspetti naturalistici quali il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, combinati ai romantici colori del tramonto e al fascino del mare, mentre il percorso della 10K è stato invece ridisegnato, per migliorarne sia la spettacolarità che la viabilità, e di conseguenza anche rimisurato. Per l’esattezza, la gara misura 9,520 km. I due percorsi saranno completamente chiusi al traffico grazie all’enorme lavoro della Protezione Civile, della Polizia Locale, e degli oltre 200 persone che saranno a presidio delle vie interessate al passaggio degli atleti. L’importanza della Jesolo BMW Monnlight Half Marathon per il rilancio del turismo sul territorio e della corsa su strada è stata, infine, ribadita dal presidente di Jesolo Turismo Alessio Bacchin, da Barnaba Berton Consigliere dell’Associazione Jesolana Albergatori e dal presidente provinciale della Fidal Gilberto Sartorato. Felice di essere ancora al fianco dell’evento anche Alessio Ranallo, responsabile marketing e comunicazione di HOKA: "In Venicemarathon abbiamo individuato grande professionalità, soprattutto nelle edizioni difficili degli scorsi anni, inoltre supporta la comunità dei runners e sostiene sempre importanti iniziative sociali, tutti elementi sono alla base della nostra filosofia”.