Doveri e gli arbitri di calcio all'Atleticom We Run Rome By Night - Sabato 18 giugno, ore 21.30

Quest’anno, la stagione della RefereeRUN , si concluderà proprio con la prestigiosa corsa capitolina e l’evento assume un valore ancora più importante poiché sarà dedicato a Stefano Mattera, il Presidente della Sezione di Roma1, prematuramente scomparso.

Tra gli arbitri che saranno presenti alla partenza della gara, in prima fila Daniele Doveri, il neo presidente di Roma 1, grande protagonista del campionato di calcio di serie A appena concluso con il maggior numero di partite dirette, quindi Valerio Marini e Federico La Penna, entrambi in rappresentanza della sezione Roma 1, e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi dell’AIA.

S aranno oltre 200 i direttori di gara che prenderanno parte alla competizione: tra questi il Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio Giulio Dobozs, ex assistente CAN, Carlo Pacifici, componente del Comitato Nazionale dell’AIA, e Domenico Trombetta, presidente della Sezione Roma 2.

Alfredo Trentalange, Il Presidente dell’AIA che con tutto il Comitato Nazionale sostiene da sempre la RefereeRUN, manderà il proprio saluto ai tanti atleti in gara.

La postazione AIA allestita in occasione della gara avrà tante novità compresa la consegna a tutti gli associati della nuova maglia tecnica dell'Associazione. L’occasione sarà anche quella di promuovere la campagna di reclutamento per i Corsi Arbitri #DiventArbitro e per partecipare alla raccolta fondi del Charity Sponsor AIL (Associazione Italiana per la lotta alle Leucemie e Linfomi).

ATLETICOM WE RUN ROME By Night - Per questa versione BY NIGHT della prestigiosa 10 km romana, Atleticom ASD ha confezionato una straordinaria novità: sia la partenza che l’arrivo della gara saranno su via dei Fori Imperiali, con la suggestiva e indimenticabile immagine del Colosseo a fare da cornice alle spalle dei partecipanti.

Ci saranno anche alcune leggere modifiche del percorso che comunque consentirà agli atleti di attraversare alcuni dei luoghi più belli e affascinanti della Capitale: piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, e appunto via dei Fori Imperiali e il Colosseo.

L'Atleticom We Run Rome è ormai un pezzo di storia del podismo capitolino, si corre da ben 10 anni il 31 dicembre a Roma, con inizio alle 14.00, all’interno del perimetro storico della città. L’evento si svolge sotto l’egida della FIDAL , è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label , e gode dei patrocini del CONI, Sport e Salute , di Roma Capitale e della Regione Lazio .

Naturalmente anche per questa edizione By Night dell’Atleticom We Run Rome sarà riproposta sfida dei Rioni e la maglia di gara sarà rosso pompeiano, il colore della Città Eterna.

Quest’anno cade il centenario del definitivo assetto della città di Roma nei 22 Rioni che oggi conosciamo e che i ndicano la suddivisione in zone del centro storico di Roma. Da qui l’idea di associare ognuna delle partenze ad un Rione (Monti, Trevi, Colonna, Campo dè Fiori, Celio ecc ), così da dare una nuova vocazione dell’evento, incentrata sul senso di appartenenza, senza perdere lo spirito e i valori dello Sport.

Il recupero della X Edizione sarà organizzata in ottemperanza e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti riguardo il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, diramate dagli organi competenti e definiti dalla FIDAL in collaborazione con il Ministero della Salute.

La partenza dell’ATLETICOM WE RUN ROME sarà strutturata a “onde”.

La prima partirà alle ore 21:30.

ISCRIZIONI

Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 20,00; Per la 6 km la quota di iscrizione è fissata in € 12,00.

Le iscrizioni alla competitiva saranno aperte fino al 16 giugno.

Per la non competitiva, sia 10 km che 6 km, le iscrizioni saranno aperte fino al giorno della gara.

INFOLINE: +39 06 622 875 86

WEBSITE: http://www.werunrome. com

EMAIL: werunrome@atleticom.it