Le migliori proposte Mountain Running® firmate La Sportiva per l’estate 2022

Che si tratti di runner principianti, occasionali o esperti, la scelta della giusta calzatura rappresenta un aspetto fondamentale per affrontare con comodità e sicurezza le proprie corse in montagna. Proprio per questo motivo La Sportiva, azienda della Val di Fiemme leader nella produzione di attrezzatura tecnica da montagna, offre un’ampia gamma di prodotti adatti per soddisfare le esigenze di ogni singolo atleta.



Ecco le migliori proposte per l’estate in corso:





Bushido II, è la calzatura da competizione dedicata al mondo delle gare skyraces: super leggera, grippante ed aggressiva, è concepita per garantire una perfetta stabilità in appoggio su tutti i tipi di terreni off-road. La suola bi-mescola FriXion Red presenta superfici di appoggio differenziate che permettono ai runner di correre in sicurezza anche sui terreni più tecnici e in presenza di radici, sassi e rami.

Akasha II, è la calzatura della collezione La Sportiva Mountain Running® dedicata a competizioni endurance, perfetta per percorsi di lunga distanza, UltraMarathons, Ultra-Trails e per utilizzi prolungati in allenamento. Il comfort di calzata è dato dall’ammortizzazione, grazie all’inserto plantare Cushion Platform™ e dai volumi interni ampi oltre che dalla tomaia morbida, traspirante ed avvolgente a costruzione Slip-on che evita punti di compressione durante la corsa.

Cyklon, è la calzatura performance ideale per skyraces e corse off-road su terreni tecnici a medie distanze. Frutto del lavoro di ricerca e sviluppo tra La Sportiva e BOA®, Cyklon è un prodotto che garantisce stabilità, precisione ed una perfetta avvolgenza del piede grazie al nuovo sistema di chiusura Dynamic Cage™ con BOA® Fit System integrato, che lavora in sinergia con 3 diversi elementi della tomaia per una perfetta fasciatura e stabilità del piede, garantendo una corsa in discesa sicura e precisa.