CorriRoma, un sabato sera con Roma che brilla e respira con 1700 runner

ROMA - Di notte, al buio, ma con Roma che luccica, brilla e ti sembra viva, sembra che corra e respiri insieme a te. Questa è la magia di CorriRoma dove nen 1700 sono i runner iscritti, in prevalenza da Roma e Lazio, ma anche con una buona partecipazione da fuori regione, circa 200, e atleti anche dall’estero.

Questi i numeri di CorriRoma, corsa podistica alla sua 14^edizione inserita nel calendario nazionale Fidal e valida come Campionati Regionali Individuali Assoluti e Master 10 km su strada (Fidal Lazio), che torna dopo tre anni di assenza per via della pandemia. L’appuntamento è in Piazza del Popolo sabato 17 settembre con start alle ore 21.

L’evento è, di fatto, la “madre” di tutte le corse notturne nella Capitale. Dalla sua prima edizione, 10 settembre 2005, quando si pensò di organizzare una gara in notturna per celebrare, a distanza di 45 anni, il leggendario atleta etiope Abebe Bikila che nel lontano 10 settembre 1960 trionfò a piedi scalzi alla maratona olimpica di Roma. In suo ricordo, oltre alla non assegnazione del “suo mitico” pettorale 11, è iconico il passaggio del 4° km di CorriRoma davanti l’Arco di Costantino che fu magnifico “teatro”, agli occhi di tutto il mondo, del traguardo vittorioso di Bikila. Il percorso di CorriRoma è tutto nel cuore della Città Eterna, con il fascino e i colori della notte: 10 chilometri di emozioni uniche e indescrivibili. Partenza e arrivo in Piazza del Popolo, passaggi a Piazza di Spagna, Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Arco di Costantino appunto, Circo Massimo, Piramide Cestia, Teatro di Marcello. Nel percorso anche tre dj set per intrattenere il pubblico e gli atleti in gara.