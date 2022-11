Firenze Marathon, svelata la medaglia. Ha i 7 colori della Pace

FIRENZE - Presentazione ufficiale attraverso i canali social di Firenze Marathon della medaglia che va ai finisher dell’edizione 2022 della maratona di Firenze, in programma domenica 27 novembre. L’oggetto, atteso e ambìto perché rappresenta il simbolo e il ricordo della fatica compiuta da ogni partecipante e la gioia di aver portato a termine i 42 km e 195 metri della gara, è stato realizzato per il terzo anno consecutivo da Susanna Alisi, designer fiorentina titolare di Alisi Gioielli, situato in via Porta Rossa nel centro di Firenze, a poche centinaia di metri da Piazza Duomo, dove la gara parte e termina.