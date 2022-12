Maratona, tutti i record italiani di categoria uomini in Italia. I migliori di sempre

Record italiano assoluto di maratona in mano a Eyob Faniel, con 2h07’19”, una grande prestazione che l’azzurro ha fatto alla maratona di Siviglia nel febbraio 2020. Prima di lui, un certo Stefano Baldini che da campione olimpico in carica (Atene 2004), nel 2006 alla Maratona di Londra corse in 2h07’22”, crono che vale anche come miglior prestazione italiana SM35.

Nel guardare l’elenco dei record di tutte le età salta all’occhio il nome del grande Luciano Acquarone che detiene i primati di ben 5 categorie, 25 anni da M55 dove riuscì a correre a 2h37’32” a M75 con 3h10’57”, un predominio assoluto tra gli amatori e che sembra tutt’oggi imbattibile.

Mentre alla categoria M40 c’è l’azzurro olimpionico di Tokyo 2020, Giochi svolti ad agosto 2021, Yassine El Fathoui che ha una storia davvero particolare. Nato nel Marocco centro-meridionale, nei dintorni di Agadir, non ha fatto sport da ragazzo ed è arrivato in Italia nel luglio 1999 con la mamma e tre sorelle per raggiungere il papà. Si è stabilito a Bazzano, frazione di Neviano degli Arduini (Parma), prima di spostarsi a Traversetolo e dal 2015 a San Polo d’Enza (Reggio Emilia). Ha trovato lavoro come operaio metalmeccanico in un’azienda che produce compressori di gas naturale e per divertimento giocava a calcio nei campionati amatoriali. Nel 2007 ha cominciato a correre, coinvolto da un collega, e quindi si è unito a un gruppo podistico del Cus Parma coordinato da Fabio Terzoni, iniziando a vincere le gare provinciali. Ha smesso nel 2011 per un paio di anni, a causa di un infortunio al ginocchio, riprendendo con l’Atletica Casone Noceto che gli ha messo a disposizione il coach Giorgio Reggiani. Nel 2019 ha corso in 2h17:04 alla maratona di Roma, quindi l’exploit in settembre a Berlino dove si è migliorato di quasi sei minuti con 2h11:08. Dopo aver ottenuto un’aspettativa dal lavoro, ancora un progresso nel febbraio 2020 a Siviglia in 2h10:10, poi ha scelto di passare sotto la guida di Giorgio Rondelli ma nel novembre dello stesso anno è tornato con il suo precedente tecnico Reggiani, allenandosi a Forlì. Dall’autunno del 2021 è seguito dal tecnico Claudio Pannozzo. Sposato con una figlia nata nel 2013 e nello stesso anno ha ricevuto la cittadinanza italiana.

M45 c’è l’ex azzurro Salvatore Nicosia con 2h17’13”, crono quasi da professionista, applausi scroscianti vanno fatti all’80enne Antonino Caponetto che nel giorno del suo 80° compleanno nel 2011 a Reggio Emilia corse niente meno che in 3h46’03”. Ancora più su con l’età l’85enne Giuseppe Damato, classe 1936, a novembre 2021 ha corso la maratona di Torino in 4h13’56”.

Questa la lista delle migliori prestazioni italiane di categoria in maratona:

Maratona 35 2h07:22 BALDINI Stefano 25/05/1971 Londra 23/04/2006

Maratona 40 2h10:22 EL FATHAOUI Yassine 23/03/1982 Parigi 03/04/2022

Maratona 45 2h17:13 NICOSIA Salvatore 08/03/1963 Russi 06/04/2008

Maratona 50 2h28:18 MASCARI Antonio 25/11/1967 Valencia 02/12/2018

Maratona 55 2h37:32 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Asti 28/09/1986

Maratona 60 2h38:15 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Turku 28/07/1991

Maratona 65 2h48:10 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Durban 27/07/1997

Maratona 70 3h02:37 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Postdam 25/08/2002

Maratona 75 3h10:57 ACQUARONE Luciano 04/10/1930 Carpi 16/10/2005

Maratona 80 3h46:03 CAPONETTO Antonino 11/12/1931 Reggio Emilia 11/12/2011

Maratona 85 4h13:56 DAMATO Giuseppe 09/01/1936 Torino 14/11/2021