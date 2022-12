Get Ready On Tour, Roma (e la sua maratona) è senza confini

ROMA – Roma Caput Mundi. E lo sanno bene anche i runner di tutto il mondo che in questi giorni si stanno già allenando per la Run Rome The Marathon del 19 marzo 2023. Con ben 18 appuntamenti Get Ready On Tour come già accaduto nelle scorse edizioni la maratona di Roma va in trasferta, troppo grande e bella per confinarla dentro i limiti cittadini, un’emozione che non si può arginare.

Oltre ai già previsti Get Ready nella città di Roma, programmati a Ponte Milvio per i sabati 14 gennaio, 11 febbraio e 11 marzo, sempre gestiti dal coach ufficiale Andrea Giocondi, sempre con l’organizzazione e supervisione della runner Federica Romano, arrivano così anche gli allenamenti di gruppo in Italia e all’estero. Allenarsi insieme condividendo sorrisi e fatica, gioie e sogni di gloria è senz’altro sempre un buon motivo per partecipare e scendere in strada e macinare chilometri. Get Ready On Tour che sono possibili semplicemente grazie alla passione e alla volontà di tanti dei 130 pacer che saranno in gara il 19 marzo alla Run Rome The Marathon. La loro disponibilità e l’amore per maratona di Roma hanno scaturito un calendario davvero denso di appuntamenti sia in Italia che all’estero.