Barletta Half Marathon 5 febbraio è 'L'arte che corre'

BARLETTA - Fervono i preparativi per la "X Edizione" della Volkswagen Barletta Half Marathon organizzata dalla Asd Barletta Sportiva e sponsorizzata dalla Concessionaria autocity BAT.

Una manifestazione che unisce sport e valorizzazione del territorio, la Volkswagen Barletta Half Marathon oramai iscritta negli annali della tradizione sportiva barlettana, vedrà come testimonial d'eccezione il volto di Francesca Rodolfo, nota giornalista della emittente televisiva Telenorba e Presidente Divine del Sud, affiancata dal bravissimo speaker sportivo Paolo Liuzzi, che con il suo fascino e la sua avvenenza, darà un tocco d'intrigante charme alla manifestazione.

È un busto in pietra calcarea, con qualche graffio qua e là e privo di naso e braccia. Si tratta di un’opera apparentemente anonima ma in realtà di grande importanza: è infatti l’unica scultura al mondo che ritrae il celebre Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero nel 1200, un piccolo tesoro oggi simbolo del capoluogo della BAT.

Anche per questa edizione, il tema è "L'ARTE CHE CORRE" infatti è stata realizzata una meravigliosa medaglia che ogni atleta riceverà al traguardo, "STUPOR MUNDI" una riproduzione del "Busto di FEDERICO II", che si trova nel museo civico del Castello Svevo di Barletta.

Organizzata? dalla ASD Barletta Sportiva, capitanata dal Presidente Enzo Cascella è patrocinata dal Comune di Barletta, la gara sarà valida in qualità di ?Campionato Nazionale A. S. C. di Mezza Maratona e saranno presenti, inoltre, alcuni ragazzi diversamente abili, su sedia a rotelle che, con l'ausilio di un ruotino e un motivato Gruppo di Spingitori,? realizzeranno il loro sogno: quello di essere " Traghettati sino al Traguardo." ? ? ?

È previsto l'arrivo di circa 2mila atleti, oltre gli accompagnatori, provenienti da? tutta Italia,? i quali oltre alla? partecipazione? sportiva, visiteranno Barletta e il suo territorio, oltre ad una vasta gamma di auto d'epoca Volkswagen del Gruppo Apulia Volkswagen.

Come da consuetudine Barletta Half Marathon presterà particolare attenzione alla cultura? del territorio e? ? dell'ambiente, ?saranno rigorosamente raccolti tutto il materiale plastico, mentre partnership della manifestazione sarà presente l'Associazione AIDO Gruppo Comunale di Barletta, Presidente Federico Ruta , che volontariamente si occupa della sensibilizzazione alla cultura della donazione di organi, cellule e tessuti, in caso di morte. ?Storica è la presenza dell 'AVIS?, presieduta dalla Straordinaria Zia Maria Mennuni. La Asd Barletta Sportiva con il lavoro di tanti anni, è divenuta fattiva foriera, di cultura, di sport e di turismo.

ISCRIZIONI - L'effervescente organizzatore Enzo Cascella ha stabilito inoltre da diversi anni una profonda collaborazione con Run Rome The Marathon, la maratona di Roma del prossimo 19 marzo 2023. E' ancora attivo l'accordo per poter iscriversi a Barletta e a Roma a un prezzo convenzionato totale di 95,00 euro. Inoltre per i gruppi e le società sportive con più di 5 atleti c'è una convenzione di costo a 15 euro a persona. Info: icron.it o enzocascella@gmail.com