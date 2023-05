8 consigli per iniziare a correre. In sicurezza e senza farti male

LE 8 REGOLE - Considerato che da questo momento in poi il tempo dovrebbe incoraggiarci a stare all’aperto, abbiamo deciso di cominciare la nostra serie di articoli con le principali raccomandazioni per chi volesse avvicinarsi a questo sport. Siamo tutti consapevoli dei molteplici benefici che la corsa apporta alla salute, dunque iniziare a correre potrebbe rappresentare una scelta eccellente per migliorare la propria salute e il proprio stato mentale.

Tuttavia, è fondamentale iniziare gradualmente e con prudenza se non si è abituati all'attività fisica, in quanto la corsa potrebbe causare piccoli problemi se affrontata in modo superficiale.

Di seguito i primi 8 consigli del coach Salvatore Paci per iniziare a correre in sicurezza:

Se prima d’ora non hai mai fatto attività fisica intensa, consulta il tuo medico: lui ti dirà se sei nelle condizioni fisiche per poter intraprendere questo sport; Le scarpe da tennis non vanno bene. Compra delle scarpe da corsa che vadano bene per il tuo tipo di appoggio. Se ti rechi presso un negozio specializzato ti sapranno dire di cosa hai bisogno: se scarpe per appoggio neutro, per pronatore, per supinatore, ecc. ecc.; Inizia gradualmente. Per ottenere tutti i benefici della corsa devi “poter continuare a correre”. Se esageri sin dalla prima uscita…difficilmente avrai la voglia o la forza per andare nuovamente a correre. Quindi, inizia con camminate veloci, qualche brevissimo tratto di corsa e aumenta gradualmente tempo e distanza fino a quando non sei pronto per iniziare a correre a lungo; Corri in luoghi sicuri. Evita lo smog e i pericoli delle vie cittadine; Non diventerai dall’oggi al domani campione del mondo, per cui fissa degli obiettivi facilmente raggiungibili e, dopo averli raggiunti, fissane degli altri. Questo aiuterà la tua motivazione; Segui un piano di allenamento congruo con le tue capacità contingenti. Allenarti con criterio ti aiuterà a migliorare la tua resistenza e ti eviterà fastidiosissimi infortuni. Se puoi, fatti seguire da un allenatore, altrimenti chiedi supporto a qualcuno che conosci e che corre da tanto tempo; Mantieni il tuo corpo sempre ben idratato. Anche durante la corsa, ogni tanto bevi qualche sorso d’acqua. Se hai la possibilità di poggiare una bottiglietta in un luogo sicuro, ogni tanto passa da quel posto, bevi un pochino e riparti; Il giorno dopo aver corso potresti provare dei piccoli dolori. Si tratta dei D.O.M.S. (Delayed Onset Muscle Soreness), dolori muscolari che si verificano circa 24 ore dopo un esercizio fisico intenso o nuovo. Sono causati da microlesioni muscolari che si verificano durante l'esercizio. È qualcosa di fastidioso, ma del tutto naturale. L’indomani i tuoi muscoli saranno ancora più forti.

Salvatore Paci - sp@salvatorepaci.com