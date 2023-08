Chianti Ultra Trail by UTMB entra a far parte della UTMB World Series 2024

Chianti Ultra Trail di UTMB® è stata confermato come l'ultimo evento ad unirsi alla UTMB® World Series 2024, diventando così la seconda gara di qualificazione in Italia per le Finali della UTMB World Series. Dal 22 al 24 marzo accoglierà i runners nel cuore della regione del Chianti per affrontare una delle cinque distanze in programma. Le iscrizioni prioritarie per i detentori dell’UTMB Index sono aperte, mentre per tutti gli altri l’apertura è già aperta dal 18 agosto.

Situato su una collina, tra un mare di vigneti e famoso per i suoi castelli, il borgo medievale di Radda in Chianti, in Toscana sarà il punto di partenza per tutte le distanze. Il percorso ad anello dell'Ultra Trail Chianti Castles (UTCC) di 103 km , con oltre 4.000 m di dislivello, porterà gli atleti in un viaggio nel tempo ripercorrendo un antico percorso che collega i numerosi castelli del territorio, passando attraverso le meravigliose tenute del Chianti.

Il Chianti Marathon Trail (CMT) di 42 km, per 1.400 D+, e il Chianti Trail (CHT) di 20 km, per 800 D+, sono altresì ricchi del fascino delle gare più lunghe, attraversando le strade bianche che collegano i vigneti e le colline circostanti. Tutti i Finisher saranno premiati con le Running Stones, che possono essere utilizzate per la lotteria delle finali delle UTMB World Series.

Il Chianti Walk & Run (CWR) di 15 km assicura che ci sia una distanza per tutti.

Chianti Ultra Trail by UTMB ha già festeggiato la sua quinta edizione nel 2023 ed è un successo internazionale, con 45 nazioni rappresentate nell’ultima edizione, insieme a runner provenienti da tutta Italia.

Il Direttore di gara Matteo Matteuzzi ha dichiarato: “È una grande soddisfazione per Chianti Ultra Trail entrare a far parte della famiglia UTMB World Series, è un premio per tutto il territorio e per tutta l'organizzazione per lo straordinario lavoro svolto nelle prime cinque edizioni. Siamo certi che continueremo a crescere molto con UTMB e non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai runners a Radda in Chianti”.

Gli eventi UTMB World Series sono le uniche gare in cui gli atleti possono qualificarsi per le finali UTMB World Series, che si tengono ogni anno durante il più grande evento mondiale di trail running, il Dacia UTMB® Mont-Blanc. Le altre gare si svolgono in Europa, Asia, Oceania, Stati Uniti, Sud America e Africa. Chianti Ultra Trail by UTMB è il primo nuovo evento ad essere confermato per la stagione 2024, ulteriori appuntamenti in tutto il mondo saranno annunciati alla fine di agosto. I runners possono visualizzare il calendario completo degli eventi e scegliere la loro avventure su www.utmb.world.

UTMB® World Series???- UTMB® World Series è il circuito di trail running per eccellenza al mondo che unisce le più grandi star dello sport e gli appassionati runners attraverso i migliori eventi internazionali leader nelle località più straordinarie. Costruito sulla passione per la montagna con la sostenibilità al centro, l'UTMB® World Series offre a tutti i trail runner la possibilità di vivere l'avventura dell'UTMB® in tutto il mondo, con eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e Americhe. È l'unico appuntamento in cui i corridori possono iniziare la loro sfida verso Dacia UTMB® Mont-Blanc, in Francia, dove si terranno le prestigiose finali dell'UTMB® World Series. Lanciato nel maggio 2021 grazie alla collaborazione tra il gruppo UTMB e il gruppo IRONMAN, il circuito UTMB World Series riunisce molti dei migliori eventi internazionali di trail running del pianeta. Per maggiori informazioni visita http://www.utmb.world.

UTMB Group - Dalla creazione di Dacia UTMB® Mont-Blanc nel 2003 da parte di un gruppo di amici appassionati, il Gruppo UTMB è stato la forza trainante dello sviluppo del trail running. Il Dacia UTMB® Mont-Blanc è l'evento sportivo di punta e ogni anno 10.000 corridori guadagnano il loro posto sulla linea di partenza. UTMB Group ha anche aperto la strada alla tecnologia LiveTrail®, un servizio digitale innovativo che supporta la gestione delle gare di durata. Venerato da centinaia di migliaia di atleti, UTMB® è diventato un marchio globale, premium e leader. Nel maggio 2021, UTMB Group ha collaborato con The IRONMAN Group per lanciare l'UTMB® World Series, ora al suo secondo anno, che riunisce molti dei migliori eventi internazionali del pianeta per fornire accesso esclusivo all'evento di punta dello sport, DaciaUTMB® Mont Blanc. L'UTMB® World Series si basa sui principi fondanti di Dacia UTMB® Mont-Blanc: superare se stessi; correttezza; rispetto delle persone e dell'ambiente; e solidarietà. Scopri di più At www.utmb.world.

The IRONMAN Group - Il Gruppo IRONMAN gestisce un portafoglio globale di eventi che include IRONMAN® Triathlon Series, IRONMAN® 70.3® Triathlon Series, 5150™ Triathlon Series, Rock 'n' Roll® Running Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series, premier running eventi tra cui la Standard Chartered Singapore Marathon™ e City2Surf®, eventi UTMB® World Series tra cui Canyons Endurance Runs™ by UTMB®, Tarawera Ultramarathon by UTMB® e Ultra-Trail Australia™ by UTMB®, gare di mountain bike Epic Series™ tra cui il Absa Cape Epic®, eventi di ciclismo su strada tra cui Haute Route® e altre gare multisport. Il Gruppo IRONMAN è il più grande operatore di sport a partecipazione di massa al mondo e offre a più di un milione di partecipanti ogni anno i vantaggi degli sport di resistenza attraverso la vasta offerta dell'azienda. Per soddisfare l'esperienza completa dell'atleta, il portafoglio dell'azienda include anche il ciclismo virtuale FulGaz®, l'applicazione di fitness connessa per l'esperienza di guida indoor più realistica volta a preparare gli atleti per gli eventi del mondo reale. Sin dalla nascita dell'iconico marchio IRONMAN® e dal suo primo evento nel 1978, gli atleti hanno dimostrato che ANYTHING IS POSSIBLE® tagliando traguardi in tutto il mondo. Iniziando come una singola gara, The IRONMAN Group è cresciuto fino a diventare una sensazione globale con centinaia di eventi in oltre 55 paesi. Il Gruppo IRONMAN è di proprietà di Advance, un'azienda privata a conduzione familiare. Per maggiori informazioni visitawww.ironman.com/about-ironman-group.