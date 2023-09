Corsa e inclusione: Giacomo, Gianpiero e Marco, tre condottieri al via della 20^ CorriPavia

PAVIA – Saranno in 3.500 gli iscritti impegnati nei diversi eventi che andranno in scena con la 20^ CorriPavia Half Marathon di domenica 24 settembre . La manifestazione, organizzata da ASD Atletica 100 Torri Pavia , sarà una grande festa e raccoglie spunti per diversi temi che includono socialità, solidarietà, ambiente e un percorso di grande interesse culturale.

GLI SPINGITORI – Ciascun atleta ha una storia personale che lo ha portato ad allacciare le scarpette ed essere al via proprio di quella determinata manifestazione. Per alcuni, la storia personale si intreccia con quella di altri atleti, speciali, sono gli “Spingitori”, gambe, testa e, soprattutto cuore al servizio della generosità e di chi non può correre sulle proprie gambe. Al via della 20^ CorriPavia ci saranno Giacomo, Gianpiero e Marco, tre condottieri che porteranno al traguardo atleti in carrozzina e lungo le strade della città il messaggio che lo sport è e deve sempre più trasformarsi in un’occasione di inclusione

GIANPIERO – E’ un vulcano di entusiasmo Gianpiero, uno spingitore dei MaratonAbili, il gruppo colorato di persone con abilità fisiche miste ed un unico grande obiettivo, divertirsi, far divertire e portare testimonianza che lo sport e il divertimento sono un diritto di tutti e sono proprio lì a portata di mano. Gianpiero è spingitore dal 2018, una vocazione che ha preso forma durante una gara e che da allora ha dato nuove forme alle sue gare. Adesso Gianpiero non è più a caccia di tempi, ma di quella sana fatica che si dimentica mentre la si fa, perché correre con un atleta con abilità diverse dalle proprie significa diventare più ricchi e comprendere che non esistono limiti se non quelli che la nostra mente ci fa vedere. Vuol dire caricarsi del tifo, della gioia e degli incitamenti del pubblico, raccogliere "il sorriso di Caterina, la linguaccia di Marcolino, la stretta di mano di Giulia" e tanto altro ancora, così tanto che alla fine ci si sente più leggeri. E’ una girandola di gratitudine, per Gianpiero perché le famiglie dei ragazzi concedono loro una grande fiducia, per le famiglie che hanno modo di raccontare una storia nuova, quella dell’inclusione e per chi assiste perché è una luce che guida lontano dalla paura di provare. Domenica al via della CorriPavia, Gianpiero e altri 11 compagni, e quanti vorranno unirsi lungo questo straordinario cammino, correranno al traguardo insieme a 4 atleti speciali, dando nuova linfa ad un moto perpetuo di emozioni.